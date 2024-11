Conte: “Parole ADL? Non le ho lette e un tecnico non commenta il proprio presidente”

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla gara contro l'Inter in conferenza stampa. Tra questi il tweet di De Laurentiis pubblicato questa mattina.

"Le parole del presidente non le ho lette. Qualsiasi cosa abbia detto, un tecnico non deve commentare ciò che dice il proprio presidente, deve ascoltare e andare avanti. Non c'è da commentare. Il presidente l'ho visto settimana scorsa, non mi ha detto niente, se a voi ha detto altro di diverso... (gli viene riassunto l'intervento, ndr). Sono considerazioni sue, non commenterò mai le parole del presidente, lui è a capo di tutto ed è giusto esprima il suo pensiero. Io sono al di sotto".