Conte poco spettacolare? Rastelli: "Ha dovuto spesso cambiare sistema e uomini"

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“Io credo che il lavoro fatto da Conte quest’anno vada valutato nella sua interezza".

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante del Napoli: “Adesso il Napoli deve assolutamente pensare a chiudere bene la stagione, perché comunque al di là di quello che è stato il percorso e delle difficoltà incontrate, resta un campionato importante. L’obiettivo è consolidare il secondo posto e finire nel modo più dignitoso possibile, da squadra vera. Io credo che in questi casi quello che rimane è sempre l’ultima impressione. Quindi il Napoli deve provare a vincere più partite possibili fino alla fine, dando continuità e soprattutto dimostrando di essere una squadra solida, che ha saputo reggere anche nei momenti complicati“.

Mister, si parla tanto di Conte e di un possibile ritorno in Nazionale. Lei lo immagina davvero questo scenario?

“È uno scenario possibile, perché Conte è un allenatore che ha già fatto bene in Nazionale, conosce l’ambiente e sicuramente è un profilo che può interessare alla Federazione. Detto questo, però, ci sono tanti fattori da valutare: la volontà della Federazione, la situazione del Napoli, e soprattutto le scelte dello stesso Conte. Io credo che il punto sia sempre quello: sarà lui a decidere cosa fare per il prosieguo della sua carriera“.

Queste voci però possono incidere su un gruppo, su una squadra in piena stagione?

“Gli allenatori di quel livello sono abituati a queste situazioni. Quando fai bene, è normale che il tuo nome venga accostato ad altre panchine, anche importanti.Io non credo che questo possa destabilizzare davvero un professionista come Conte. Se una scelta era stata presa mesi fa, difficilmente viene cambiata per le voci di mercato o per le indiscrezioni“.

Guardando invece alla partita di domani, Napoli-Lazio: che gara si aspetta? E quanto pesa il ritorno di Sarri al Maradona?

“Sarri a Napoli ha lasciato un ricordo importante, perché ha espresso un calcio che è rimasto nella memoria dei tifosi. È normale che venga accolto sempre con grande attenzione. Però adesso la priorità è la partita. La Lazio arriva con qualche problema di formazione e con qualche pensiero legato agli impegni ravvicinati, ma resta una squadra che può creare difficoltà“.

C’è sempre il dibattito su Conte: bel gioco o risultati?

“Io credo che il lavoro fatto da Conte quest’anno vada valutato nella sua interezza. Ha avuto tantissime difficoltà, soprattutto legate agli infortuni, e ha dovuto spesso cambiare sistema di gioco e uomini. Non è semplice garantire spettacolo quando devi continuamente adattarti. Però il Napoli è lì, ha ottenuto risultati importanti e questo non può essere ignorato. Poi è chiaro che qualche partita poteva essere più brillante, ma il giudizio non può fermarsi solo a quello“.

La corsa Champions è molto aperta: che finale di stagione si aspetta?

“È una bellissima volata. Ci sono tante squadre coinvolte e questo rende tutto molto interessante. Il Napoli è messo abbastanza bene, ma deve comunque chiudere il discorso senza cali di concentrazione. Le altre invece si giocheranno tutto fino all’ultimo, quindi sarà una questione di dettagli“.

Ultima domanda su Højlund: che giudizio dà sulla sua stagione?

“È un ragazzo giovane, alla prima esperienza in un contesto importante, quindi è normale che ci siano alti e bassi. Ha qualità, lavora molto per la squadra e ha margini di crescita importanti. Quando un attaccante deve fare tante cose insieme, è normale che possa perdere un po’ di lucidità sotto porta. Però mi piace tanto, è sicuramente un giocatore su cui si può costruire il futuro del Napoli“.