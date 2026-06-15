Improta sta con ADL: "Allegri farà grandi cose! E poi ha un conto aperto con Napoli"

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Gianni Improta ha ripercorso parlando a La Repubblica alcuni dei momenti più significativi della sua carriera

Il legame tra Gianni Improta e il Napoli va ben oltre il calcio giocato. L’ex centrocampista azzurro ha ripercorso parlando a La Repubblica alcuni dei momenti più significativi della sua carriera e ha espresso fiducia nel futuro della squadra. “Il Napoli per me è stato tutto. E lo è ancora”, ha raccontato a La Repubblica Improta, ricordando una scelta che segnò la sua carriera: “Nel 1979 volli tornare a tutti i costi in azzurro dopo l’esperienza al Catanzaro. Rinunciai all’Inter, che poi vinse lo scudetto, perché desideravo soltanto aiutare la squadra della mia città”.

Guardando all’attualità, Improta si è detto convinto della scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri: “Farà grandi cose. Il 4-3-3 è il sistema più adatto a questa squadra e saprà valorizzare i singoli. Inoltre ha una rivincita da prendersi dopo la sfortunata esperienza da giocatore culminata con la retrocessione del 1997-98. Sono certo che riuscirà a mantenere il Napoli ai vertici”.