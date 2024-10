Conte profetico nella conferenza pre-gara: “Ad Empoli si soffrirà, la resilienza fa parte della vittoria”

vedi letture

"C'erano tanti fattori che mi portavano ad alzare le antenne, non esistono partite facili sulla carta".

Antonio Conte, allenatore del Napoli, prima della trasferta di Empoli aveva avvertito dei rischi della sfida al Castellani. Oggi in conferenza, al termine del lunch match vinto soffrendo 1-0, il tecnico azzurro ha ribadito: "Questo è un campo ostico, non so se era dovuto al fatto di difendere la prima posizione, ma mi viene da sorridere se penso all'anno scorso o a come abbiamo cominciato.

C'erano tanti fattori che mi portavano ad alzare le antenne, non esistono partite facili sulla carta. Se oggi non cambiavamo prendavamo una bella scoppola e passavamo dall'esaltazione alla depressione".