Conte puntualizza indispettito: "L'obiettivo è tornare in Europa, anche la Conference League"

Nella conferenza post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte nell'ultima domanda è tornato a parlare degli obiettivi stagionali fissati dal club.

Sulle prossime 14 partite avrà più incidenza il fattore psicologico o quello tecnico-atletico? "Mancano 14 gare dove dobbiamo cercare di rientrare in Europa. Vedendo la classifica, sembra sparita l'Europa normale, ma la richiesta era di rientrare in Europa. Poi se riusciamo a rientrare dalla porta principale tanto di guadagnato, ma la richiesta del club era di rientrare in Europa, significa anche Europa League e Conference League. Giusto per mettere i puntini sulle i. Oggi ci troviamo in questa posizione di classifica, che comunque sta dando lustro a tutti. Quindi dobbiamo cavalcare questa onda, sapendo che più stai in cima e più il vento tira forte, perché la gente ti vuole tirare giù. Poi arrivano le squadre che ci mettono il 110% contro di te perché sanno di affrontare una squadra in questo momento si dimostra forte, a dispetto di come eravamo partiti".