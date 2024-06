Conte, quando il vice disse: "Non ha mai chiesto giocatori! Solo Lukaku che segnò 60 gol..."

Ora che è cominciata l'avventura di Antonio Conte a Napoli tornano di attualità le parole del suo vice Cristian Stellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ora che è cominciata l'avventura di Antonio Conte a Napoli tornano di attualità le parole del suo vice Cristian Stellini che il 14 maggio a Telelombardia disse: "Richieste esose sul mercato? Se io guardo alla carriera di Conte, vedo un allenatore che ha chiesto progetti ambiziosi, non giocatori.

E non necessariamente progetti ambiziosi vuol dire giocatori costosi. L'unico giocatore chiesto espressamente da Conte è stato Lukaku, che poi ha fatto 60 gol all'Inter e ha vinto uno scudetto: chi non l'avrebbe preso in quel momento? E poi è stato venduto al doppio dei soldi. Anche questo mito è da sfatare: Conte ha sempre preso dei progetti da far crescere, sia in termini sportivi che patrimoniali, e lui il risultato l'ha sempre ottenuto".