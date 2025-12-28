Conte ribadisce: “C’è sempre un gap di struttura con Juve, Milan, Inter”

Nel corso dell'intervista a DAZN al termine della vittoria contro la Cremonese, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha ribadito un concetto rimarcato più volte. Per l'allenatore campione d'Italia c'è ancora un gap tra il club azzurro e le tre big storiche della Serie A, Juventus, Inter e Milan.

Perché il Napoli non è ancora in grado di comandare?

"Per tanti motivi. E' un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".