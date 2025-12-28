Cremonese, Payero: "Fatto la nostra partita, volevamo chiudere l'anno diversamente"

Martin Payero, centrocampista della Cremonese, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli allo Zini. Queste le parole dell'argentino riportate dal sito ufficiale del club grigiorosso.

Il Napoli si è affermato allo Zini nonostante la vostra prestazione.

"Abbiamo lavorato tanto, ma sfidavamo una delle squadre più forti della Serie A e non possiamo non considerare le loro qualità. Abbiamo fatto la nostra partita e volevamo chiudere l’anno diversamente, ma guardiamo avanti tenendo ben chiaro in mente il nostro obiettivo, che è la salvezza".

Sfidare squadre così vi permette di imparare ancora di più?

"Sicuramente giocare partite del genere dà motivazioni extra, adesso dobbiamo archiviare questo risultato e continuare a lavorare".

Come valuta la partita di oggi?

"Quando si perde non è facile vedere il bicchiere mezzo pieno, ma abbiamo fatto una buona gara e gli aspetti positivi sono tanti. Queste sono sfide nelle quali i dettagli possono fare la differenza perché è difficile creare tante occasioni, ne abbiamo avute alcune che non siamo riusciti a finalizzare ma pensiamo già alla prossima partita".

Qual è stata a suo parere la difficoltà maggiore che avete riscontrato?

"Siamo partiti bene, abbiamo avuto l’occasione di segnare anche noi ma per alcuni piccoli dettagli non ce l’abbiamo fatta. Lavoreremo in settimana sugli aspetti che si possono migliorare ma la prestazione è stata comunque positiva".

Contro le big la Cremonese ha fatto meno punti rispetto ad altre squadre.

"Noi dobbiamo scendere in campo sempre per ottenere dei risultati, pensiamo solo giorno dopo giorno a raggiungere il nostro obiettivo".