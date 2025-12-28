Di Lorenzo in conferenza: "2025 fantastico! Ci auguriamo altri trofei nel 2026, più vinci e più ti viene fame"

Al termine del match vinto 2-0 contro la Cremonese, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: "Vittoria importante, una vittoria in trasferta che mancava da un po'. Oggi c'era da fare una partita tosta, perché la Cremonese è una squadra difficile da affrontare, ben messa in campo. Sapevamo delle insidie, ma penso che la squadra ha fatto un'ottima partita. Potevamo segnare qualche gol in più, ma siamo contenti per il risultato.

Dopo la vittoria della Supercoppa serviva questa vittoria per invertire il trend in trasferta. "Sì, sicuramente la vittoria della Supercoppa ci deve dare ancora più entusiasmo, forza e consapevolezza di quelli che siamo e di quello che possiamo essere se lo vogliamo. Perchè abbiamo dimostrato che se scendiamo in campo con questo spirito, possiamo giocarcela contro chiunque. Anche oggi era importante partire bene ed avere lo spirito giusto. Rispetto a Udine è cambiato qualcosa, siamo contenti di questa vittoria che chiude l'anno in maniera positiva".

Il nuovo modulo vi ha aiutato? "Sì, ma penso che i moduli e gli schemi contano fino ad un certo punto, conta ciò che vogliamo fare in campo. Lo spirito delle ultime settimane è quello giusto, non subire gol è un aspetto positivo per tutta la fase difensiva che fa la squadra. Perché poi sappiamo che abbiamo qualità in avanti che possono aiutarci a sbloccare la gara anche nei momenti difficili. Quindi è importante difendere bene, perché quando si difende bene si attacca anche meglio".

Cosa vi lascia questo 2025? "Il 2025 è stato un anno fantastico, perché lo chiudiamo con due trofei. Uno scudetto bellissimo, vinto in una maniera straordinaria dopo un'annata bellissima e adesso anche la Supercoppa. Questo sta a significare che la squadra c'è e sta bene. E soprattutto alla base c'è un gruppo di persone perbene. Perchè credo che quando si vince più volte significa che c'è qualità tecnica ma anche umana, il gruppo è unito. La speranza per il 2026 è portare a casa altri trofei. Sappiamo che è difficile, ma sappiamo anche che più vinci e più ti viene fame di vittorie. L'obiettivo è fare il massimo e dare il massimo per questi tifosi".