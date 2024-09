Conte ricorda Schillaci: “Un esempio per me da uomo del Sud che arrivava alla Juve”

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Salvatore, detto Totò, Schillaci.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Totò Schillaci. Il suo ex compagno di squadra Antonio Conte ha iniziato la conferenza stampa odierna in vista della Juventus ricordando il simbolo delle famigerate "Notti magiche" di Italia '90: “Prima di iniziare vorrei rivolgere un piccolo pensiero per la scomparsa di Totò Schillaci, a soli 59 anni viene a mancare un calciatore ed una persona soprattutto per noi del Sud che è un po' l'emblema, una persona che ce l'aveva fatta ad arrivare in alto, rappresentava per noi tutti un grande esempio.

Sono davvero rattristato e dispiaciuto, ho avuto la fortuna di giocare con lui alla Juve quando avevo 21 anni, lui era già affermato. Un pensiero alla famiglia per la perdita di un'ottima persona".