Conte sereno: “Che bello allenare a Napoli, chiudiamo il 2024 con un’altra gioia”

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno prima della sfida contro il Venezia e ha trattato vari temi.

Che bilancio fa dei primi mesi alla guida del Napoli?

"Speriamo di chiudere l'anno 2024 con un'altra gioia ai tifosi, a noi stessi, per festeggiare bene l'ultimo dell'anno. Sono stati 5 mesi molto intensi, mesi vissuti a manetta. L'ambiente è bellissimo, passionale, allenare a Napoli ti dà veramente tanto, ma al tempo stesso è impegnativa sotto diversi aspetti. Molto contento, però, l'obiettivo mio e dei ragazzi, lo dico sempre, è di non aver nessun rimpianto in nessuna situazione e nessuna partita. Noi dobbiamo uscire dal campo con la sensazione di aver dato tutto, senza dire potevamo far meglio".