"Conte si licenzia per la Juve", Sosa s'infuria: "Dicevate nessuno lo volesse! Ora raccontate altro..."

“Se Conte dovesse sapere che la Juve lo vuole, si licenzia dal Napoli”, è questo il discorso che durante 'Il processo Biscardi' manda su tutte le furie il Pampa Sosa. L'ex calciatore del Napoli non si piega alla narrazione di molti media in queste settimane, ma anzi fa notare le discrepanze con quanto raccontato in precedenza:

“Scusami, ma vedi quando io dico il calcio dipende da chi lo racconta… Per un anno, per un anno intero, ci avevano raccontato che a Conte non lo vuole nessuno. Adesso che Conte sta bene a Napoli, dovrebbe rescindere il contratto per andare alla Juventus. Fatemi capire perché non sto capendo nulla! ‘A Conte non lo voleva nessuno’, lo avete detto voi, adesso Conte rescinde il contratto per andare alla Juventus, bene… Bravi, adesso Conte vuole tornare alla Juventus ma durante l’anno avete raccontato tutta un’altra cosa”.