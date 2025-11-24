Gilmour e Spinazzola? Conte: “Vorrei parlassero i medici, non so i tempi di recupero”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag è intervenuto in conferenza stampa e ha fatto anche il punto della situazione su Hojlund, Rrahmani, Gilmour e Spinazzola (i primi due usciti malconci da Napoli-Atalanta, gli altri due assenti per infortunio):

"Per Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche, Amir veniva da due partite intense in nazionale, aveva fatto un ottimo primo tempo e speso tanto. Hojlund lo stesso, aveva dato tutto. Su Gilmour e Spinazzola... mi piacerebbe a volte ne parlassero più i medici della situazione perché sono specializzati, non sono infortuni muscolari, se mi chiedete i tempi di recupero ancora oggi non riesco a sapere".