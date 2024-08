Conte smentisce i rumors sulle dimissioni: “Ho fiducia ed un impegno umano con i giocatori che ho trattenuto!”

vedi letture

Nella conferenza stampa odierna Antonio Conte ha risposto anche a una domanda sulla possibilità di prendere decisioni diverse nel caso in cui non venisse accontentato sul mercato, smentendo di fatto i rumors sulle possibili dimissioni: "Al di là di ciò che succederà sul mercato, io ho preso un impegno morale ed umano, non solo con i napoletani che mi fanno sentire grande affetto ed entusiasmo senza aver dato ancora niente, ma ho preso un impegno umano anche nei confronti dei calciatori sui quali voglio ricostruire questo progetto Calciatori che ho fortemente voluto che restassero, alcuni potevano andare altrove, ho un impegno umano per quest'anno e deve essere chiaro qualsiasi cosa accadrà sul mercato.

Faremo il possibile e l'impossibile per ridare lustro al Napoli, riportarlo dove merita. Un po' di pazienza, stiamo lavorando e prima o poi il lavoro verrà fuori. Dobbiamo essere positivi e credere in ciò che facciamo, seppur nelle difficoltà che capitano a tutti. Ci stiamo facendo davvero... ci stiamo rompendo la schiena, io, lo staff, tutti, i ragazzi. Ecco perché sono fiducioso, li vedo! Vedo l'ambiente, tutti che soffrono e non vedono l'ora di uscirne, ma vi ho anche detto che sono chiaro e vi dissi era difficile partire a 2mila, questo non significa che non arriveremo a 2mila, ma dobbiamo migliorare, servirà un gruppo forte ed unito".