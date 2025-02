Conte smentisce il calo fisico: "Tante corse all'indietro, Lucca dominante nei duelli"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha smentito che possa trattarsi di un calo fisico, spiegando le motivazioni tattiche che hanno portato al dispendio di energie per il modo di giocare dell'Udinese ed in particolare per le caratteristiche di Lucca.

Sembrava una gara fotocopia di quella di Roma, la preoccupa il calo nella ripresa? "Il gol l'abbiamo preso nel primo tempo, non al secondo tempo. Mentre con la Roma l'avevamo subito al 93'. Penso che sono due partite diverse, perché questa è stata molto di più una partita fisica. Perché loro ci hanno impegnato tanto dal punto di vista fisico, abbiamo pressato per 95' esponendoci a delle ripartenze e alle seconde palle. Perché avevano questo giocatore, Lucca, che sui duelli è dominante. E' inevitabile che se vuoi mettere pressione all'avversario e sulle palle lunghe poi devi rientrare, qualcosa dal punto di vista energetico lo paghi. Altrimenti ti metti lì nella tua metà campo con un blocco basso e giochi solo di ripartenza. Non è questa la nostra idea, la nostra idea è quella di voler mettere pressione all'avversario e di cercare di tenere la palla il più possibile. Dalle statistiche penso che meritavamo di più noi, ma ci sta. Fidatevi che ci sta, perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa d'importante e non gli posso chiedere oltre. Se no si rischia di mandare la macchina fuori giri e di rompere il motore. Noi non dobbiamo rompere il motore, dobbiamo essere sereni. Dobbiamo sapere quello che stiamo facendo e qual è la strada che dobbiamo fare. Se poi qualcuno rimane deluso per un pareggio, dopo che abbiamo fatto sette vittorie e due pareggi, non è un problema mio".

Ed ancora: "E' difficile giocargli contro, li pressi alto, hanno sempre questa palla lunga per Lucca, che è molto dominante da punto di vista fisico. Quindi tante volte ci hanno costretto a fare delle rincorse indietro. E' inevitabile che c'è anche un dispiego energetico e fisico, che comunque non è semplice da recuperare".