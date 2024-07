Conte soddisfatto: “Su Osimhen non sappiamo, ma il club Napoli è tornato al centro di tutto”

Nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della caldissima questione Osimhen: "Dopo la mia firma, la fase più difficile è stata riallineare tutta la situazione e rimettere il club Napoli al centro di tutto, questo è stato l'aspetto più difficile affrontato. La situazione ora ci permette di stare un passo in avanti, per merito di tutti, del club, merito dei calciatori che hanno capito, io mi sono espresso molto chiaramente e con una visione, così difficilmente puoi andare contro. Ora il club è tornato protagonista.

Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. E' del Napoli, sa benissimo che chi è del Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c'è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L'ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l'allenamento e l'atteggiamento con me ed i compagni".