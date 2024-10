Conte sorride in conferenza: "Gilmour davvero forte, vorrei dargli spazio ma poi vedi Lobo..."

Rispondendo ad una domanda su Neres in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha elogiato diversi azzurri che per ora hanno trovato poco spazio e sottolineato la sua soddisfazione per la rosa che ha alzato la competizione in quasi ogni ruolo.

Neres in 63 minuti ha collezionato tre assist e un gol, quando lo vedremo più presente in campo?

"Quello che frena in questo momento è il discorso dell'equilibrio. Sapete benissimo che le squadre devono essere sempre equilibrate, questo per noi è importante. Per quello che riguarda David: sta crescendo in maniera esponenziale, quello su cui abbiamo dovuto faticare è riportarlo da un punto di vista fisico, tattico e di condizione importante. David negli ultimi anni ha avuto dei momenti altalenanti, nel Benfica l'anno scorso non giocava titolare. Io sto cercando di toccare dei punti anche con lui, anche per cercare di stimolarlo. Lui a livello offensivo ha caratteristiche importanti e nell'ultimo periodo ho visto che si sta applicando molto anche a livello difensivo. Questo non può che farmi piacere. Quello che Neres ha fatto oggi non fa altro che alzare il livello di competitività e di competizione, anche a livello dei ragazzi stessi. Qui non è che c'è scritto su una tavola 'devono giocare per forza questi', assolutamente. Però dico anche che chi sta giocando sta facendo il proprio dovere. Io Politano l'ho vissuto anche all'Inter in una breve parentesi e poi l'abbiamo dato via proprio al Napoli: lui è un giocatore che ho ritrovato molto più cresciuto, maturo. Sotto tutti i punti di vista: della voglia, abnegazione, da un punto di vista tattico e di sacrificio, questo mi lascia molto sereno.

Ho parlato in conferenza che a Gilmour vorrei dargli più spazio, poi vedi Lobotka e dici fermi un attimo (ride, ndr)... Però credetemi Gilmour è un giocatore di spessore. Ma stan crescendo un po' tutti: lo stesso Ngonge, non gli ho dato minuti oggi, ma sono calciatori che stanno tutti crescendo tramite il lavoro. E questo mi fa piacere, perché loro sanno che non regalerò niente a nessuno, al tempo stesso non c'è scritto da nessuna parte che qualcuno gioca per forza e qualcun altro no. Finché in campo mi daranno delle garanzie giuste continueranno a giocare determinati calciatori. Ma David oggi ha fatto un gol e poteva farne un altro, ha fatto infortunare un giocatore avversario. Avere un impatto come ce l'ha lui, anche questo un allenatore lo tiene in considerazione: trovare dei giocatori che entrano durante la partita e hanno un impatto così importante, per noi diventa devastante. Detto questo, David mi auguro quanto prima di metterlo nelle condizioni che inizi a giocare dal primo minuto anche".