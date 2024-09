Conte su Gilmour: "Non mi sorprende, è forte e l'abbiamo voluto fortemente"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche sull'esperimento con il doppio play per l'impiego contemporaneo di Gilmour e Lobotka.

"Mi ha convinto la prestazione, ma non mi ha sorpreso, lo conosco benissimo dalla mia esperienza inglese. L'abbiamo voluto fortemente, ha determinate caratteristiche, è un giocatore forte, così come gli altri nuovi. Si possono cambiare interpreti. Tu vedi Lobotka e Gilmour, perdi qualcosa come struttura, ma ci lavoriamo tanto, poi pure Frank ha fatto bene con Billy. Bisogna creare soluzioni se qualcuno viene mal di testa o mal di pancia, così non vengono a me (ride, ndr)".