Conte su Lobotka: “Sembra ci sia stato un disastro, ma senza di lui 3 vittorie ed un pari a Milano!”

Ritrova Lobotka, cosa dà di più al Napoli? E' una delle domande poste ad Antonio Conte in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro: "Dati alla mano nelle ultime 5 ne abbiamo vinte 3, pareggiato a San Siro e perso con l'Atalanta. Male male non è andata senza Lobotka, senza nulla da togliere a Lobotka, ma altrimenti sembra che abbiamo fatto un disastro e non è stato sostituito bene.

Chiariamo bene i fatti, nelle 5 gare ne abbiamo vinte 3 e pareggiato con l'Inter che ci ha dato 40 punti e perso con l'Atalanta. Chi l'ha sostituito ha fatto bene, farò delle valutazioni sapendo che Gilmour mi dà garanzie al 200%, non al 100%".