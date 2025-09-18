Conte su McTominay: "Quando lo stavamo per acquistare, non potevo crederci!"

Nella conferenza stampa di ieri della vigilia, da Manchester, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche su Scott McTominay svelando la sua reazione quando l'operazione si concretizzò.

Come mai McTominay è riuscito a fare così bene con voi e non col Manchester United? "Lo conoscevo già, l'ho sfidato in Inghilterra per due volte quand'era al Manchester United. Conosco e conoscevo le grandi potenzialità di questo giocatore come McTominay e mi chiedevo come mai non dominasse in Inghilterra visto che aveva grandi possibilità. Quando c'è stata la possibilità di acquistarlo qui al Napoli, a essere onesti in un primo momento non potevo credere al fatto che questa situazione fosse possibile. Può succedere davvero, ed è successo. A volte si ha bisogno di una nuova esperienza. Si sta divertendo con noi, per uno come lui, che è cresciuto nello United, forse hai bisogno di cambiare dopo tanti anni e provare un'altra esperienza. E' successo con noi e siamo super felici di averlo, è un calciatore fantastico e un grande uomo".