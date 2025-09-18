Conte sulle difficoltà Champions: "Io ed il Napoli al massimo ai quarti, meritavamo questo"

Nella conferenza stampa di ieri della vigilia, da Manchester, il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato interrogato anche sull'approccio alla competizione, parlando dei risultati raggiunti dal Napoli e personalmente in Champions.

Che partita farà? Che approccio ci sarà? E cosa sente verso questa Champions League? "La Champions League, se prendiamo l'esempio dell'anno scorso, fa capire un po' la difficoltà. L'anno scorso dopo otto partite lo stesso Manchester City e Real Madrid hanno dovuto fare lo spareggio. Questo fa capire il livello di difficoltà, che è alto. Nessuno può sottovalutare nessuno. Questo ha trasmesso il nuovo format della Champions League alle big europee, soprattutto a chi storicamente compete per vincere. Ci arriviamo con grande gioia, con grande entusiasmo perché tutti vogliono giocare questa competizione, dai calciatori agli allenatori, fino al club che ha visibilità e lustro. E anche i tifosi che vogliono sentire l'inno della Champions League.

Prendiamo le cose positive, sapendo che noi ci arriviamo da alunni, in maniera molto umile. In Champions League io e il Napoli abbiamo fatto lo stesso risultato massimo (quarti di finale, ndr). Io nelle mie 6 competizioni europee al massimo ho raggiunto i quarti in Champions e una finale d'Europa League. Ognuno ha ciò che si merita, io e il Napoli abbiamo meritato questo. Unire le forze e cercare di fare qualcosa di bello, di fare questo viaggio senza farci prendere da facili entusiasmi o grandi depressioni. Noi andiamo avanti step by step, l'importante è affrontare le partite e non avere rimpianti quando finiscono".