Marolda: "La Juve ha due fenomeni davanti. E' la prima rivale del Napoli"

Il giornalista Francesco Marolda nella puntata di ‘Giochiamo d'Anticipo’ su Televomero ha dichiarato: "Io sono ottimista per la partita contro il Manchester City. Il punto debole del City è la difesa, il Napoli può agire e può farlo bene. Io spero che il Napoli sia coraggioso e cominci come fatto a Firenze: sarebbe la dimostrazione della crescita nella mentalità. Il Napoli è diventato fisico e prima non lo era. In passato cercava giocatori diversi, brevilinei, in grado di saltare l'uomo. Oggi invece è diverso. "Io vedo un Napoli potenzialmente ai quarti di finale di Champions, ma non sarà facile, il livello è altissimo.

Lancio una provocazione: visto che negli anni a Manchester ha fatto tantissimi assist, perché non si fa giocare De Bruyne qualche metro più avanti? Tira di destro, di sinistro, fa assist, vede passaggi che nessuno vede... Uno come De Bruyne deve giocare negli ultimi 25 metri per farti fare tantissimi gol. "Per far giocare De Bruyne, che deve assolutamente giocare, ha rinunciato sia alla fascia che alla fascia sinistra: è un costo alto. Rivale del Napoli per lo Scudetto? In questo momento la Juve, perché ha un centrocampo che mi piace e soprattutto due fenomeni davanti".