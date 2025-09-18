Caressa: "City? Non è fondamentale il risultato, voglio vedere un'altra cosa del Napoli"

vedi letture

Sul suo canale Youtube il giornalista Fabio Caressa ha commentato l'attesa per la sfida di questa sera all'Etihad: "Sarà un banco di prova importante. Non è fondamentale il risultato ma è importante vedere la personalità e la caratura internazionale che dovrà crescere nel corso dei mesi, ma io ho fiducia. De Bruyne non ha ancora il passo di qualche anno fa, non so neppure se ce l'ha dentro, ma ha una grande capacità tecnica e tattica di stare in campo e poi ha classe superiore.

Batte i calci piazzati ed è un'arma in più. Mi sembra si stia inserendo meglio nel gioco del Napoli. Sono molto curioso di vederlo a casa sua ma sono convinto sia stato un colpo importantissimo anche per quello che ti può dare come esperienza e conoscenze. E poi che bravo Conte a mettere tutti insieme, oggi il Napoli ha centrocampo formidabile. Non so se i Fab Four funzioneranno come in Italia ma è riuscito già ad adattare la squadra e vi dico anche che Milinkovic-Savic forse per portiere come struttura è un po' più adatto".