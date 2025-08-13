Conte su Vergara-Ambrosino: "Lavorare con noi può far bene, come ha fatto Hasa..."

Conte su Vergara-Ambrosino: "Lavorare con noi può far bene, come ha fatto Hasa..."
Oggi alle 21:00Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda su Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara che potrebbero restare in organico anche perché prodotti del settore giovanile e quindi senza occupare posto in lista.

"Vergara l'ho visto di più perchè è venuto già a Dimaro, è un ragazzo che è cresciuto nel vivaio, ha delle qualità, ha una struttura anche fisica che può reggere, è un giovane, la mia volontà è che lui rimanga e che lavori con noi come accaduto ad altri, come Hasa che è cresciuto, l'anno scorso Vergara ha fatto uno step importante e stare con noi gli potrà e ci potrà dare una mano. Ambrosino s'è aggiunto adesso, ha buone prospettive, bisogna capire bene quale sia la cosa migliore per lui, dove farlo giocare o farlo stare con noi e crescere con umiltà dietro Lukaku e Lucca anche perché in queste decisioni io voglio parlare con i calciatori. Devono essere convinti".