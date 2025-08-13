Conte su Vergara-Ambrosino: "Lavorare con noi può far bene, come ha fatto Hasa..."

Nella conferenza stampa odierna di fine ritiro, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha risposto anche ad una domanda su Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara che potrebbero restare in organico anche perché prodotti del settore giovanile e quindi senza occupare posto in lista.

"Vergara l'ho visto di più perchè è venuto già a Dimaro, è un ragazzo che è cresciuto nel vivaio, ha delle qualità, ha una struttura anche fisica che può reggere, è un giovane, la mia volontà è che lui rimanga e che lavori con noi come accaduto ad altri, come Hasa che è cresciuto, l'anno scorso Vergara ha fatto uno step importante e stare con noi gli potrà e ci potrà dare una mano. Ambrosino s'è aggiunto adesso, ha buone prospettive, bisogna capire bene quale sia la cosa migliore per lui, dove farlo giocare o farlo stare con noi e crescere con umiltà dietro Lukaku e Lucca anche perché in queste decisioni io voglio parlare con i calciatori. Devono essere convinti".