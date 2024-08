Conte sugli allenamenti duri: "Per me sono normali, fatica chi non è abituato"

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia del Verona, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato degli allenamenti a cui ha sottoposto gli azzurri.

Dove ha insistito principalmente negli allenamenti?

"Io quando parlo di ricostruzione parlo proprio di fondamenta, base della rosa. Una volta fatto questo lavori per migliorarli sotto ogni punto di vista. Il successo della squadra passa dal miglioramento di ogni singolo calciatore. Per me sono allenamenti normali, chi non è abituato fa più fatica all'inizio, ma sono normali. L'alta intensità in allenamento è un mantra, durante la partita riporti ciò che fai in allenamento, se lo fai poco intenso o a ritmo basso difficilmente avrai alta intensità in partita. Se ti abitui così, in partita sarà più semplice portare intensità elevate".