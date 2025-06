De Grandis: "Ko Inter è da no contest, nessun problema psicologico dopo lo Scudetto perso"

Finale di Champions League da dimenticare dell'Inter, battuta ieri sera con un pesantissimo 5-0 dal Paris Saint Germain. Sulla partita e i suoi sviluppi è tornato dagli studi di Sky Sport il giornalista e commentatore Stefano De Grandis: "Ko figlio dello scudetto perso nel testa a testa col Napoli? Non credo minimamente al problema psicologico, è una partita che ti dà talmente tanti stimoli... Credo semplicemente ci sia stato un no contest, due pugili di categorie diverse: anche se non vai subito al tappeto, sei talmente scosso... Dopo 20 minuti l'Inter era già sotto di due e non c'era più partita, si aveva più la sensazione della goleada che non della rimonta Inter. E i nerazzurri non erano fisicamente brillanti, hanno sempre perso i riferimenti. Il PSG ha avuto maggiore forza fisica e tecnica. E poi c'è stata qualche difficoltà individuale, vedi Dimarco che fa una cosa che non si vede neanche a livello dilettantistico. L'Inter ha fatto un finale sulle gambe e questo è un segnale".

Prosegue e conclude così De Grandis nella sua analisi: "Se non è la fine di un ciclo, comunque ci sarà un forte rinnovamento della squadra. Tanti giocatori sono consumati dagli impegni, devi per forza cambiarli. E anche per questo penso che Inzaghi vada via, dovresti pensare a un'Inter fortemente rinnovata e non alla prosecuzione sul solco".