Conte sul Copenhagen: "Ottima squadra, abbiamo studiato i loro pregi e difetti"

vedi letture

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Copenhagen-Napoli, settimo turno della league phase di Champions League, e tra i vari temi si è soffermato anche sull'analisi dell'avversario. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Copenhagen è fermo da dicembre: è un vantaggio o uno svantaggio? "Fare valutazioni su problemi dell'altra squadra mi sembra superfluo. Siamo tanto concentrati su di noi che non abbiamo pensato a questo. Veniamo da un tour de force importante, giochiamo ogni tre giorni, questa mi sa che è la quarta partita in 9 giorni. Questa è una cosa assurda, anche chi fa il calendario dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e capire che si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi. Quindi ci concentriamo su di noi cercando di fare del nostro meglio. Sappiamo di affrontare un'ottima squadra, molto preparata fisicamente e tatticamente, ci sarà uno stadio bello caldo. Arrivano i nostri tifosi e siamo contenti, ci daranno una grossa mano per fare qualcosa di speciale".

Le sensazioni sulla partita: "Sono quelle di sempre, sensazioni positive, perché so di disporre di un gruppo di ragazzi che hanno sempre risposto in maniera importante, forse ancora di più nelle difficoltà. Queste difficoltà stanno andando a crescere. Io avrei sperato che diminuissero nel tempo e invece stanno crescendo, però questo non deve crearci problemi e i ragazzi lo sanno. Io ho grande fiducia, abbiamo studiato il Copenhagen e sappiamo i loro pregi e difetti: c'è un piano gara e sappiamo che ci giochiamo qualcosa di importante domani. Dovremo essere bravi, se poi alla fine della partita saranno stati più bravi loro, saremo i primi ad applaudire. Sicuramente non veniamo con il capo chino, questo deve essere chiaro. Domani affrontiamo la partita a testa alta, a giocarci le nostre chance. Dobbiamo credere nell'intesa e nel fatto di poterci giocare la partita".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.