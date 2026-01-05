Perinetti su Raspadori: "Nonostante le azioni di disturbo di altri club, vi dico dove andrà”

Perinetti su Raspadori: "Nonostante le azioni di disturbo di altri club, vi dico dove andrà”TuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 10:30Le Interviste
di Arturo Minervini

Intervistato da Tuttomercatoweb nel corso della rubrica “A tu per tu”, Giorgio Perinetti ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto: “Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi”.

L’attuale direttore sportivo dell’Athletic Palermo, rivelazione della Serie D, si è poi soffermato sui movimenti di mercato partendo da Zirkzee:

“Zirkzee conosce già il campionato italiano e potrebbe essere un’arma in più. Poi c’è Raspadori: nonostante le azioni di disturbo di altri club, credo che la Roma possa essere ancora la principale candidata per arrivare al giocatore”.

Infine, un’analisi sul Milan che ha preso Füllkrug:

“Un’intuizione di Tare, che come al solito è attento e non si fa scappare le opportunità”.