Bucchioni, bomba sul Napoli: "Vuol riportare Chiesa in Italia, questo il piano di Manna"

"A proposito di Napoli, per risolvere la grana del mercato a saldo zero, Manna sta pensando di recuperare i settanta milioni spesi in estate per Lucca e Lang per poi reinvestirli". Così Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive sulle mosse di mercato in casa Napoli: "Non è facile, ovviamente. L’olandese non è il miglior interprete del calcio di Conte, ha estimatori in Turchia ma non solo. Tante sono le squadre che hanno bisogno di un centravanti, vediamo chi si avvicinerà a Lucca. Ovviamente l’allenatore spera che non finisca come con Kvara l’anno scorso e che a un’uscita corrisponda un’entrata.

E allora ecco l’idea sulla quale si sta lavorando: riportare Chiesa in Italia. C’è il via libera di Conte, il giocatore vuole tornare per giocarsi la Nazionale, sperando nei Mondiali. È stato proposto anche alla Juve, al Milan e alla Roma, ma guadagna molto, 7,5 a stagione, e anche se non è titolare il Liverpool per ora non ha aperto alla cessione. Ha il caso Salah e altri problemi di organico".