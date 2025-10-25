Conte sulla lite con Lautaro: "Forse umanamente non l'avevo conosciuto bene..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di DAZN tra i vari temi ha parlato anche della lite con il capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "Quando giochi questo tipo di partite sinceramente può accadere. A me quello che preme ricordare è i miei due anni all'Inter, in cui sono riuscito a riportare lo scudetto dopo 10 anni, perdipiù togliendo una vittoria consecutiva di nove scudetti alla Juventus.

Di quell'esperienza mi riporto sicuramente degli ottimi ricordi. Lautaro è sicuramente un ottimo giocatore, magari dal punto di vista umano non ho avuto modo così di conoscerlo per bene. Ma gli faccio tantissimi auguri e va bene così".