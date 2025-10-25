Hernanes profetico nel pre: "Napoli-Inter per lo Scudetto? Gli azzurri non reggeranno"

'Il Profeta' Hernanes, ex calciatore di Inter e Juventus e oggi opinionista, ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Napoli-Inter si è sbilanciato ad un pronostico che, visto il risultato poi maturato, risulta ironicamente profetico: "Se Napoli-Inter sarà sfida scudetto? Potenzialmente ora sì, perché possono superare il Milan al primo posto. Ma potenzialmente il Napoli non riuscirà a restare lì fino alla fine. Vedo l'Inter davanti a tutte e poi il Milan".