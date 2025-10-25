Neres a Crc: "Dovevamo reagire! Falso 9? Non importa dove, mi basta giocare"

vedi letture

David Neres, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc dopo la vittoria contro l'Inter: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, contro una squadra molto forte, ma anche noi lo siamo. Dovevamo reagire dopo la grande sconfitta, siamo rimasti a testa alta”.

Ti senti a tuo agio a giocare in questa posizione? “Mi sento a mio agio a giocare. Non importa dove. Dove l’allenatore ha bisogno, dove la squadra ha bisogno, io voglio giocare e provare a dare il massimo”.

Come sono cambiati i tuoi movimenti? “Ovviamente sono cambiati, ma i miei compagni conoscono il mio stile di gioco ed io conosco il loro. Così proviamo sempre ad aiutarci l’uno con l’altro e provando a muoverci. Questo è molto importante”.

Ti piacerebbe continuare in questo ruolo in futuro? “Mi sono sentito bene, mi sono sentito a mio agio, ma come ho detto prima mi interessa giocare non importa in quale posizione”.

Solo vittorie al Maradona, quanto è importante questo fattore per la squadra? “È molto importante per noi avere il supporto, soprattutto dopo queste settimane dure, in particolare in Champions League. Oggi è stato incredibile per noi”.