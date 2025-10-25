Buongiorno preannuncia: “Sto meglio, ma ora devo gestire il minutaggio con Conte”

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con l'Inter e tra i vari temi ha parlato anche del post infortunio: "Sto sempre meglio, dobbiamo cercare di gestire il minutaggio con il mister in questa prima parte, dopo i miei infortuni. Mi sento bene e sto lavorando tanto anche con lo staff e i preparatori, quindi sono contento".

Bastano questi 90' per certificare il ritorno del Napoli dopo i problemi di inizio stagione? "Credo che la squadra sappia che per continare così dobbiamo lavorare al massimo ed essere concentrati per 90' e in allenamento. Per farlo il gruppo deve essere sempre unito e coeso. Abbiamo avuto grande mentalità, nel secondo tempo abbiamo gestito la palla. Siamo contentissimi, dobbiamo continuare su questa strada".

Cosa è cambiato con Juan Jesus accanto? "E' un giocatore di grande esperienza, ma mi trovo bene anche con Sam e Amir. La vera differenza è la comunicazione che abbiamo in campo, cerchiamo di comunicare il più possiibile per darci una mano".