Marotta continua la polemica: "Episodio del rigore è clamoroso! Decisione sbagliata"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, dopo l'intervento a Dazn ha continuato a protestare per il rigore concesso al Napoli anche a Inter Tv: "L'episodio clamoroso è quello del rigore, mi appello al fatto che è incomprensiva la decisione dell'arbitro. II VAR non è intervenuto, l'arbitro era ben posizionato ma è intervenuto un assistente che era messo peggio. È stata una decisione sbagliata che ha portato la partita in un'altra direzione. Inter di personalità? Sì, però bisogna dare merito anche al Napoli. Questa partita ci deve aiutare a capire quali sono gli atteggiamenti da tenere contro squadre del genere. I ragazzi hanno dato quello che potevano, bisogna solo ringraziarli".

La risposta di Antonio Conte a Dazn: "La differenza tra il Napoli e l'Inter: l'Inter appena può manda Marotta, a noi vengo io a parlare. Secondo me una grande squadra deve fare le corrette valutazioni e capire perché oggi ha perso, e non appellarsi a questo perché crei degli alibi ai calciatori e all'ambiente. Io penso che questo sia totalmente nocivo. Ecco, io da allenatore non l'avrei mai permesso ad un mio dirigente, in questo caso Marotta è diventato anche presidente quindi sta facendo una grande escalation. Un presidente che viene a fare queste considerazioni lo trovo veramente... con tutto il rispetto che ho per il direttore, che lasci le cose a chi ha partecipato alla partita e che non intervenga. Così sminuisce anche l'allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai presidenti di fare il papà e di venire a parlare, mi sono sempre difeso da solo. Fare queste difese d'ufficio...".