Di Lorenzo a Dazn: "Sentivo aria diversa dopo il PSV! Rigore? Altro che simulazione..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di DAZN ha parlato della vittoria contro l'Inter: "Ci speravo, sentivo un'aria diversa. Ci voleva una partita così dopo la brutta figura in Champions. Ero fiducioso perché ci conosco, siamo ripartiti nel modo giusto e siamo contenti".

Il rigore su di te c'era?

"Non ho ancora rivisto niente, sicuramente sono andato giù perché ho sentito il contatto in scivolata dietro. Dal campo ho sentito un contatto che non mi ha fatto restare in piedi. Non è una simulazione, è una valutazione dell'arbitro che ha deciso in questa maniera".

Cosa vi aveva chiesto Conte?

"Avevamo preparato prevalentemente l'attacco alla profondità di Neres se arrivava all'uno contro uno con Acerbi, quando si staccava sono stati bravissimi i centrocampisti a inserirsi: sono molto bravi in questo e anche stasera abbiamo fatto due gol molto belli".