Inter, Marotta va a Dazn per protestare: "Il rigore non c'è e ha indirizzato il match!"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3-1 col Napoli: "La mia presenza è un contributo che voglio dare al sistema: al di là del Napoli che ha meritato la vittoria, l'arbitro non aveva fischiato sul rigore e meglio di lui non poteva esserci nessuno. Questa dinamica richiedeva l'intervento del VAR, da lì la partita ha preso una piega particolare. Poi il Napoli ha legittimato la vittoria, la squadra ha dato il massimo e onore ai vincitori. "La vittoria del Napoli è scaturita principalmente da questo elemento. Io valuto quello che è accaduto in campo, Rocchi ha detto più volte basta rigorini. Cerchiamo chiarezza una volta per tutte, io sono per la centralità dell'arbitro ma se subentra un assistente l'arbitro non può farsi condizionare così facilmente. L'episodio ha creato amarezza e incazzatura, il condizionamento c'è stato. Poi il Napoli avrebbe potuto vincere ugualmente".

Lautaro e Conte avevano qualcosa in sospeso? "No, assolutamente, sono quelle dinamiche da campo ma poi hanno chiarito tra di loro".