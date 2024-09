Conte sulle palle gol subite: “Metterei la firma per 1 gol subito ogni 3 partite!”

Questa una delle domande poste ad Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione della gara di sabato contro la Juventus.

E' preoccupato dalle tante palle gol lasciate a Cagliari e Parma? Ci sarà qualche accorgimento tattico per coprire la squadra? Questa una delle domande poste ad Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione della gara di sabato contro la Juventus. Il tecnico del Napoli ha risposto così: “Tutti vorremmo la partita perfetta, far 4 gol e non far tirare gli avversari, mi auguro di arrivarci a questo dominio senza lasciare occasioni, ma è difficile.

Il campionato italiano è molto tattico, tutti studiano gli avversari, ci sta di lasciare agli altri di attaccare, fa parte del gioco. Io metterei la firma per subire però un solo gol nelle ultime tre partite come è successo".