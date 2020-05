Conte sulle vacanze: "In estate potremo andare sia al mare che in montagna"

Cosa ne sarà della nostra estate? Giuseppe Conte, presidente del consiglio, ha rilasciato un'intervista a Il Fatto Quotidiano: "Confido che l'epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo. Sarebbe bello, per aiutare il settore duramente colpito del turismo, che tutti gli italiani passassero le ferie in Italia".