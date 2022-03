Conte svela la sua strategia di comunicazione: “Davvero devo spiegarvi perché parlo così?”

"Davvero vi devo spiegare perché parlo in un modo e dopo tre giorni parla in un altro modo? Ogni volta che facciamo una conferenza stampa c’è una strategia dietro"

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato ai giornalisti inglesi la sua strategia di comunicazione: “Bisogna capire quando c’è una strategia o meno, e non solo un sfogo emotivo. Davvero vi devo spiegare perché parlo in un modo e dopo tre giorni parlo in un altro modo? E allora ve lo spiego: ogni volta che facciamo una conferenza stampa c’è una strategia dietro, non è una cosa emotiva. Ho capito che dopo Burnley era il momento giusto, dopo quattro sconfitte in cinque partite e una vittoria nella partita contro il Manchester City tre giorni prima, per inviare un messaggio chiaro a me stesso, al club e anche ai giocatori.

Dobbiamo sapere che siamo qui per goderci il calcio, e allo stesso tempo per migliorarci, per chiederci impegno e voglia al 100% e anche per sottolineare che una squadra come il Tottenham non esiste che perda quattro partite su cinque. Se qualcuno ha pensato che le mie parole venissero da un momento emotivo, no. In quel momento ho inviato un messaggio specifico a tutto l’ambiente ed è già successo in passato. Quando voglio forzare la situazione. Ma a questo punto la prossima volta non parlo!“.