Conte torna su domenica: “Gara equilibrata, Atalanta più concreta di noi”

Tanti i temi trattati da Antonio Conte, allenatore del Napoli, a due giorni dalla gara contro l'Inter in conferenza stampa. Tra questi ancora il ko di domenica al Maradona.

Sarà soddisfatto dopo aver visto cosa con l'Inter che è mancato con l'Atalanta?

"Come con l'Atalanta, a livello statistico è stata equilibrata, io devo analizzarla non da tifoso, in altre partite siamo stati più concreti noi a sfruttare le occasioni, in questa gara l'Atalanta le ha sfruttate di più. Con l'Inter mi aspetto di giocarmela come con l'Atalanta, magari con più qualità in fase conclusiva, magari con più forza nei duelli, ci stiamo lavorando".