Conte via? Cruciani non ci sta: “Follia totale! Ha un contratto e si sta giocando lo scudetto!”

Nell’ultima puntata di Area Fritta, trasmissione in onda sul canale Youtube di Chiamarsi Bomber, si è parlato a lungo del futuro di Antonio Conte.

Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio del tecnico salentino al termine di questa stagione, a prescindere da un'eventuale vittoria dello scudetto. Il pensiero del giornalista Giuseppe Cruciani a riguardo è molto chiaro: "È una follia totale, c'è un allenatore che ha un contratto di 3 anni appena firmato con soddisfazione reciproca. Non è possibile dopo 7/8 mesi che un allenatore non dia certezze, lui dovrebbe rispondere 'Ho un contratto, resto qui a Napoli'.

Poi ci si può dimettere, uno se ne può anche andare, ma questa mi sembra una follia. Chiamata dalla Juve? Uno può ricevere tutte le chiamate del mondo, ma poi ci sono i contratti. Io dubito che se Conte si presenta da De Laurentiis e gli chiede di poter andare alla Juve e il presidente glielo permette.

Qui c'è uno scudetto in ballo, la partita di lunedì è una specie di finale di Champions League per il Napoli. Poi il calendario è in discesa, non ho mai visto un calendario così facile nelle ultime giornate per una squadra in lotta per lo scudetto. L'Inter giocherà il doppio delle partite. Se dopo la partita di Bologna i punti di distacco dall'Inter resteranno gli stessi il Napoli avrà ottime possibilità di vincere lo scudetto, perché può fare un filotto di vittorie".

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero e giornalista di fede interista, è intervenuto sul tema ricordando i trascorsi di Conte con l'Inter: “Penso che Antonio Conte resterà al Napoli anche la prossima stagione, anche se lui spera in una chiamata da Torino. Contratto di 3 anni? Anche con l'Inter era sotto contratto ma è riuscito a svincolarsi ottenendo anche 7 mln di buonuscita".