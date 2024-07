Contropartite dal PSG per Osimhen? Alvino: "No, il Napoli da quell'orecchio non ci sente!"

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Credo che a questo punto il PSG sia la soluzione più gradita ad Osimhen. L’ipotesi Arabia Saudita l’abbiamo tenuta lì in un cantuccio, sarebbe stata solo una soluzione di ripiego perchè economicamente conveniente. Oggi il PSG è la pista più percorribile, però il Napoli non vuol sapere niente di contropartite, da quell’orecchio il Napoli non ci sente.

Il Napoli, da settimane, ha individuato in Lukaku l’eventuale sostituto di Osimhen. Leggevo di calciatori d’attacco che sarebbero inseriti nella trattativa, ma il Napoli non accetta, lo farebbe solo se inserissero un giocatore che non sia un attaccante. Kang-in Lee? Il Napoli ha bisogno di monetizzare, non di calciatori. Il Napoli conta sull’intero pagamento della clausola rescissoria".