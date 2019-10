Convenzione, De Paola: "Vicenda che ha coinvolto tutti, spesso anche con uscite a vuoto"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, che ha dato la sua opinione sulle ultime notizie che danno ormai per fatta la convenzione per il San Paolo: “Spero sia la fine di una diatriba quella tra il presidente ed il Comune di Napoli. Nelle vicende trascorse nell'inaugurazione dello Stadio, hanno coinvolto tutti: assessore, De Luca, Ancelotti, spesso con delle uscite a vuoto. Toni esagerati, mi è capitato di constatare che da parte del Napoli c'è stata una volontà ad esasperare la situazione, senza andare fino in fondo, non si è mai ben capito dove volesse andare a parare. Milan? Situazione societaria poco chiara. Va benissimo avere in società le vecchie glorie, ma ne scegli uno tra Boban e Maldini, non tutti e due. L'amministratore delegato si porta appresso una fama importante, ma alla fine non dice nulla. La responsabilità di chi? Boban o Maldini? Ho la sensazione che certe cose vadano chiarite e che la società può avere un solo personaggio chiave, ma che comunque non può essere la chiave di volta delle scelte della società. Zanetti è stato un grande giocatore, una bandiera, fa parte della società e interpreta il giusto ruolo".