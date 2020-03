Coppa Italia in estate? Azzi conferma: "Proposta su tavolo Lega, ecco chi andrebbe in EL"

Quando recuperare la Coppa Italia? Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha confermato tramite Twitter. "Per i tanti professorini dei social (colleghi compresi...) che smentiscono i giornali: confermo che le semifinali di Coppa Italia potrebbero slittare addirittura ad agosto e andrebbero quinta, sesta e settima in Europa League: è una proposta sul tavolo, da mettere ai voti in Lega".

Per i tanti professorini dei social (colleghi compresi...) che smentiscono i giornali: confermo che le semifinali di Coppa Italia potrebbero slittare addirittura ad agosto e andrebbero quinta, sesta e settima in Europa League: è una proposta sul tavolo, da mettere ai voti in Lega pic.twitter.com/9zwliPOt0C — Marco Azzi (@marcoazzi66) March 5, 2020