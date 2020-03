Clamoroso Gazzetta: per la Coppa Italia si pensa a un torneo estivo tra le 4 semifinaliste

Due semifinali di Coppa Italia vanno recuperate ma non si sa quando dato che il calendario è ingolfato d'impegni e partite. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport avanza una clamorosa ipotesi: tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Ma per questo ci sarà tempo, scrive il quotidiano. Altra ipotesi è quella di giocare le semifinali il 20 maggio, data della finale, con la stessa finale in estate, ad agosto, modello Supercoppa.