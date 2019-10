Coppola a TN: "Meret, che crescita! Ora ha la continuità e la freddezza per consacrarsi"

Intervistato da Tuttonapoli, l'ex portiere azzurro Nando Coppola, (qui l'intervista integrale) ha parlato anche della crescita di Alex Meret.

Quanto è forte Meret? E' un portiere in continua crescita, questo è un fattore determinante, vuol dire che è sempre sul pezzo, ha l'ambizione di volersi riconfermare ogni volta. E' in nazionale, in una grande piazza, ha tutto dalla sua. A Napoli sta dimostrando freddezza per la giovane età, ha reagito ai pochissimi passaggi a vuoto, ora sta trovando maggiore continuità. Ad oggi lui è il titolare, gli altri faranno qualche apparizione ma meno rispetto allo scorso anno, lui si potrà consacrare sempre di più"