Coppola: “Annata ricca di difficoltà. Gli azzurri facciano quadrato per ritrovare fiducia”

A Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ è intervenuto Nando Coppola, ex portiere di Napoli e Atalanta. “Quella subìta a Bergamo è stata una sconfitta meritata per il Napoli. Purtroppo ci sono stagioni che nascono ricche di difficoltà. Uscirne fuori non sarà semplice. Per risalire la china il Napoli dovrebbe ritrovare fiducia nei propri mezzi. Gli azzurri dovrebbero fare quadrato negli spogliatoi e cercare di ottenere i risultati che permettono alla squadra di mettersi alle spalle il momento no”.