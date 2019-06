Coppola: "Il Napoli cerca lo sconto su Ospina, ma Ancelotti si è già esposto..."

Nando Coppola, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: "Ospina, come tutto il pacchetto portieri, si è comportato bene ed è stato ben gestito. Probabilmente si cerca lo sconto con l'Arsenal, ma Ancelotti si è esposto su Ospina. Mancato riscatto? Forse solo per la situazione globale. Il Napoli ha bisogno di una rosa ampia, deve crescere e giocherà su tre competizioni: 3 portieri pronti servono, negli ultimi anni ci sono pochi portieri giovani che diventano i terzi”.