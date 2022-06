Corbo: "ADL e Spalletti in antitesi! L'allenatore ci è rimasto male per una cosa..."

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

"Conoscendo il rapporto di amicizia tra Dotto (l'autore dell'articolo sullo Spalletti-pensiero pubblicato dal Corriere dello Sport, ndr) e Spalletti, capisco che è una fonte beninformata. Il giornalista fa capire che per lui non va bene l'eventuale cessione di Koulibaly e si capisce che Ospina è fortemente raccomandato. Tutto quello che ho letto mi sembrava in antitesi con quello che ha detto De Laurentiis: 'Faremo di tutto per riportare lo Scudetto a Napoli'. L'anno scorso la presidenza ha fatto poco per vincere lo Scudetto, mentre in panchina c'era uno che non sa vincerlo: non puoi farti scoppiare la squadra in mano in 14 giorni. Com'è possibile che una squadra così forte in tre partite, decisive, fa solo un punto? E perché la squadra ha avuto così tanti infortuni muscolari?

Poi c'è stata la prova con l'intervista di Spalletti a Sky, in cui dice di non essere sicuro di ripetere la qualificazione in Champions League. Quest'anno mi sono studiato bene Spalletti e credo che ci sia rimasto male l'anno scorso perché pensa di aver fatto un capolavoro, invece non è così perché vincere il campionato non era mai stato così facile. Mi pare che l'allenatore non se la senta di ripetere un terzo posto, nonostante la squadra sia oggettivamente rinforzata con Kvaratskhelia, Anguissa e Mathias Olivera. Questa squadra secondo me è forte come l'anno scorso e forse di più".