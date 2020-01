Corbo: "ADL fa di tutto per rendere il Napoli sempre vendibile, ma il Bari resta di secondo interesse"

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Canale 8, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli ed in particolare sugli interessi di De Laurentiia anche verso la Puglia: "Bari attira sforzi esclusivi di De Laurentiis? Non credo che il Bari possa diventare una grande del campionato. E' una buona società, ha alle spalle una grande città, ma non penso che un giorno il Bari possa essere un club stabilmente piazzato nelle 5-6 posizioni. Napoli ha un suo fascino e credibilità, se dici Napoli già nel mondo hai una cifra diversa. Credo che De Laurentiis abbia il Napoli come primo investimento ed il Bari come secondo. In questo momento non credo che venderebbe il Napoli anche se lui fa di tutto per tenerlo pronto ad essere venduto, in questo momento il Napoli è una scatola non dico vuota ma più leggera".